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ТЭЦ в Новояворовске и Новом Раздоле взяли под охрану из-за срыва отопительного сезона

В этих городах до сих пор не начался отопительный сезон.

ТЭЦ в Новояворовске и Новом Раздоле взяли под охрану из-за срыва отопительного сезона
Фото: Нацполиция

Полиция взяла под охрану ТЭЦ в Новояворовске и Новом Раздоле во Львовской области - в городах, где до сих пор не начался отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Львовской области.

Всего на объектах выставлено десять постов, где круглосуточно несут службу сотрудники Управления полиции охраны во Львовской области. Полицейские обеспечивают охрану имущества, а также публичную безопасность на территориях и вокруг ТЭЦ.

Напомним, 13 ноября из-за срыва отопительного сезона в Новояворовске и Новом Раздоле, во Львовскую область приезжал премьер Алексей Гончарук.

По информации главы правительства, эти два города оказались не готовыми к подаче тепла: в трубах нет воды, гидравлические испытания летом не проводились, работники ТЭЦ не получают зарплату уже почти полгода.

17 ноября сообщалось, что в городе Новый Роздол возникли проблемы и с электричеством. Там произошла авария на трансформаторной подстанции, в результате чего в городе некоторые улицы перевели на почасовую подачу света: несколько часов электричество есть в одном районе, потом несколько часов - в другом.

В 2018 году Новояворовскую и Новороздольскую ТЭЦ, которые принадлежат братьям Дубневичам, арестовали и отдали во временное управление Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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