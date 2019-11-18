Жена Зеленского определила свои задачи как первой леди

Первая леди Украины Елена Зеленская определилась со своими первоочередными задачами.

Об этом она рассказала в интервью Vogue.

Супруга президента отметила, что за полгода в новом статусе она успела ознакомиться с тем, в каких сферах развивают свои программы первые леди во всем мире.

"Среди супруг президентов нет неинтересных личностей - у каждой есть чему поучиться. Например, Брижит Макрон - педагог. Ее программа сосредоточена вокруг темы образования: она создает школы для взрослых, которые по разным причинам были вынуждены бросить учебу. Во время нашей с ней встречи упомянула, что сама преподает им французский язык и литературу. Сара Нетаньяху, супруга премьер-министра Израиля, - практикующий детский психолог. Эльке Бюденбендер, первая леди Германии, - успешный юрист", - перечислила Зеленская.

Она также отметила, что сосредоточится на конкретных задачах: здоровье детей, равных возможностях для всех украинцев и культурной дипломатии.

"Одна из них (задач, - ред.) - реформа питания в школах. Чем раньше приучаешь детей к культуре питания, тем проще потом объяснить, что брокколи - это лучше, чем колбаса... Если детям не нравится школьный обед, они идут в соседний киоск и покупают то, что им нравится, не задумываясь о пользе или вреде. Поэтому неудивительно, что самые распространенные проблемы со здоровьем детей - заболевания желудочно-кишечного тракта». Осенью команда Елены провела круглый стол с профильными министерствами, а в следующем году Министерство охраны здоровья представит новую программу школьного питания.

Программа первой леди также предусматривает поддержку паралимпийцев и разработку инклюзивной инфраструктуры в городах Украины. Ее команда сотрудничает с основателем паралимпийского движения в Украине, уполномоченным президента по правам людей с инвалидностью Валерием Сушкевичем. В 2020 году Елена Зеленская планирует поддержать национальную сборную на летних Паралимпийских играх в Токио.

"Если первая леди едет вместе со сборной на Паралимпийские игры и идет в составе колонны, это знак и для общества, и для лидеров других стран. Для меня очень важно, что она не проигнорировала эту тему, не отстранилась. Я рад, что Елена понимает связь между успехами украинских паралимпийцев в мире и настроениями в обществе", - отметил Сушкевич.

Первая леди рассказала, что разобраться в ключевых социальных проблемах и продумать стратегии их решения ей помогают эксперты. В частности, проводником в теме борьбы с домашним насилием стала посол Фонда ООН по вопросам народонаселения в Украине, телеведущая Маша Ефросинина. Она отметила, что ежегодно 1 млн украинских женщин страдает от бытового насилия, а вместе с ними страдают и их дети.

Напомним, в августе редактор рубрики UkraineAlert на Atlantic Council Мелинда Хэринг обратилась с открытым письмом к супруге президента Украины, в котором попросила повлиять на него в актуальных для страны вопросах, в частности, - в вопросе защиты прав журналистов и общественных активистов. Хэринг попросила Елену Зеленскую помочь президенту и "сделать больше, чем ее предшественницы".

Отметим, что жена пятого президента Украины Марина Порошенко также занималась вопросами инклюзивного образования.