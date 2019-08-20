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Елена Зеленская рассказала Саре Нетаньяху о мечте снять фильм о событиях в Бабьем Яру

Первая леди Украины провела встречу с женой премьера Израиля в Киеве.

Первая леди Украины Елена Зеленская провела встречу с Сарой Нетаньяху - женой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который посетил Киев с официальным визитом.

Об этом Зеленская написала в своем Instagram.

"Впервые как жена президента Украины имела честь приветствовать в Киеве высокую гостью - жену премьер-министра Израиля госпожу Сару Нетаньяху. Экскурсия в Дом с химерами, искренняя и теплая беседа о важном", - написала она.

Фото: Instagram

Зеленская и Нетаньяху также посетили мемориал в Бабьем Яру. Зеленская отметила, что она вместе с мужем, президентом Владимиром Зеленским, мечтают снять фильм о событиях, произошедших в этом месте.

"Она рассказала, что всю жизнь слышала историю Бабьего Яра и не могла представить своего визита в Киев без посещения этого места. Всегда помнить о трагедии, чтобы она никогда не повторилась, - наша общая задача. Во время встречи я поделилась нашей с Владимиром мечтой - снять художественный фильм о событиях в Бабьем Яру. Это пример того, как Украина и Израиль могут углубить свои культурные связи. Ведь это - наша общая история. Мы с госпожой Сарой договорились обязательно продолжить обсуждение этого проекта", - добавила первая леди Украины.

Напомним, 19 августа чета Нетаньяху прибыла с официальным визитом в Украине. Это - первый приезд премьер-министра Израиля в нашу страну за 20 лет, прошлый состоялся еще в марте 1999 года.

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