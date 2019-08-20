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Клименко заочно арестовали по делу о махинациях с НДС, которое более двух лет не могут передать в суд

Экс-министру вменяют хищение более 3 млрд гривен.

Клименко заочно арестовали по делу о махинациях с НДС, которое более двух лет не могут передать в суд
Фото: Макс Левин

Печерский районный суд Киева 19 августа заочно арестовал бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко по делу о махинациях с НДС, которое более двух лет не могут передать в суд.

Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.

Адвокаты подозреваемого не присутствовали на судебном заседании, поэтому ему назначили бесплатного адвоката из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

Напомним, главная военная прокуратура завершила специальное (заочное) расследование против Клименко еще в апреле 2017 года.

Расследованием установлено, что подозреваемый в период 2012-2013 годов, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, в состав которой входил Клименко, завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн путем незаконного возмещения из госбюджета НДС на счета трех фиктивных предприятий.

Сейчас дело находится на стадии ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства.

Напомним, Клименко и еще 51 экс-работник Министерства доходов и сборов являются подозреваемыми по еще одному делу - о "налоговых площадках". Им инкриминируют участие в схеме по сбору денег с предприятий в обход госбюджета. Ущерб государству от этого оценивается в 104 миллиарда гривен.

Это дело в марте 2019 года ушло в суд.

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