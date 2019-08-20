Еще 143 до конца года поступят на службу врачам и пациентам.

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию машин скорой помощи областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад по всей стране. Еще 27 больниц и станций скорой помощи по всей стране получили новые специально оборудованные автомобили. Среди них 25 – типа В Peugeot Boxer и два – типа В Citroen Jumper.

Это второй этап проекта "200 скорых для Украины". 5 июля Фонд уже передал государственным учреждениям здравоохранения 30 карет скорой помощи. Таким образом, на сегодня 57 машин уже спасают жизни украинцев. Еще 143 до конца года поступят на службу врачам и пациентам.

Современные спецавтомобили оборудованы по последнему слову медицинской техники. По сути, это реанимации на колесах, которые могут спасать человеческие жизни в ситуациях, когда счет идет на минуты: дефибриллятор и портативная система реанимации, кислородные аппараты и многое другое.

– Сейчас износ машин в автопарке городской подстанции около 60%, и эта машина – важный для Николаева подарок. От имени коллектива медиков, водителей и пациентов хочу передать большое спасибо за этот автомобиль Ринату Ахметову, – сказала Ирина Донец, заместитель главного врача Николаевского областного центра медицины катастроф.

Житомирская область сегодня получила уже пятую скорую от Рината Ахметова. Исполняющая обязанности главврача Житомирского центра медицины катастроф Светлана Мошковская в прошлый раз увезла из Киева сразу четыре машины.

– Скорые от Рината Ахметова отлично зарекомендовали себя в работе и уже спасли десятки жизней. Они быстрые, удобные, отлично оборудованы. Спасибо большое, что подарили нам еще и пятую, – сказала Светлана Андреевна.

Проект "200 скорых для Украины" реализуется по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется из его средств. Впервые за 28 лет независимости страны один благотворитель передал медикам такое количество суперсовременных карет скорой помощи.

– 200 скорых, закупленных по инициативе Рината Ахметова, за год позволят врачам совершить более миллиона вызовов и спасти свыше миллиона человеческих жизней. Это один из важнейших проектов Фонда Рината Ахметова, направленных на помощь людям. Важно отметить, что это самые современные автомобили, оборудование которых ни в чем не уступает технике частных клиник, – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Наталья Емченко

С 2007 года Фонд реализовал ряд проектов, которые помогли сотням тысяч украинцев сохранить свое здоровье. В частности, помощь получили более 120 000 человек в рамках программ "Рак излечим" и "Стоп туберкулез". Фонд единственный в Украине ежегодно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких проектов, как "Здоровое сердце", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу".

Источник: https://fund.fdu.org.ua/news/18405