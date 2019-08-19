Аваков обсудил с Нетаньяху проблему пересечения украинцами израильской границы

"На сегодняшний день нам удалось обеспечить надлежащее отношение к украинским и израильским гражданам во время пересечения границы".

Министр внутренних дел Арсен Аваков и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили вопросы миграционной политики, а именно проблему пересечения украинцами израильской границы. Об этом сообщает пресс-центр МВД.

Арсен Аваков заявил, что благодаря совместной и последовательной работе между двумя правоохранительными ведомствами наших стран, удалось решить проблему пересечения границы между Украиной и Израилем.

Министр отметил, что после подписания Декларации об интенсификации сотрудничества, были решены проблемные вопросы при пересечении границы. Аваков напомнил, что по статистике Госпогранслужбы в 2017 году 4,5 тысячи граждан Украины получили отказ в пересечении границы, в 2018 - 3,5 тысячи, за последние полгода - 2,5 тысячи

В то же время, за прошлый год в Украину с Израиля не смогли попасть 220 человек, в этом году - 716, однако с 24 июля ни одного отказа с украинской стороны не было.

"На сегодняшний день нам удалось обеспечить надлежащее отношение к украинским и израильским гражданам во время прохождения пограничного и таможенного контроля, сократить время ожидания обратных рейсов, в случае отказа пересечения границы предоставлять гражданам официальный документ с причиной отказа", - подчеркнул Арсен Аваков.

Беньямин Нетаньяху отметил, что тесное двустороннее сотрудничество между МВД Украины и Израиля, позволило урегулировать проблемы отказов при пересечении границы.

Напомним, эту же проблему сегодня с Нетаньяху обсудил и президент Украины Владимир Зеленский. «Мы договорились решить эту проблему. Граждане обеих стран должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля», - отметил Зеленский.

Кроме того, в начале 2019 года в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не исключают отмены безвизового режима с Израилем, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться на границе.