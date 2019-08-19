Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа.

Об этом он заявил журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Наши народы пережили все трагедии новейшей истории - Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим… Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - сказал Зеленский после встречи с Нетаньяху.

Напомним, в мае петиция к Бундестагу о признании Голодомора геноцидом набрала необходимое количество голосов.

Первой страной, которая признала Голодомор актом геноцида украинцев, стала Канада, еще в 2008 году.