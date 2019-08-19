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Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа

Президент обратился к премьеру Израиля Нетаньяху.

Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа
Фото: Макс Требухов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа.

Об этом он заявил журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Наши народы пережили все трагедии новейшей истории - Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим… Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - сказал Зеленский после встречи с Нетаньяху.

Напомним, в мае петиция к Бундестагу о признании Голодомора геноцидом набрала необходимое количество голосов.

Первой страной, которая признала Голодомор актом геноцида украинцев, стала Канада, еще в 2008 году.

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