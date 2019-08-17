Суд избрал меру пресечения помощнику Грымчака

Если Овдиенко не оплатит залог, его конвоируют в Черниговское СИЗО.

Деснянский районный суда г. Чернигова избрал меру пресечения помощнику заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Игоря Овдиенко, подозреваемого в мошенничестве в особо крупных размерах, суд взял под стражу сроком на два месяца с возможностью внесения залога в 4 млн гривен.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее сторона защиты заявляла ходатайство об отводе судьи, но его отклонили.

Напомним, Юрий Грымчак и его давний товарищ Игорь Овдиенко были задержаны вечером 14 августа.

15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах). По данным следствия, эти лица путем обмана завладели крупной суммой денег. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в размере $480 тыс.

Вечером 16 августа Деснянский суд постановил взять Грымчака под стражу с залогом 6 млн гривен, но сделать этого не смогли - в постановлении был указан Юрий Михайлович, тогда как Грымчак - Николаевич. Для исправления ошибки на следующий день пришлось проводить отдельное заседание.

Жена Грымчака заявила, что не будет вносить залог за мужа из-за того, что у нее нет таких денег.

Вечером 17 августа Грымчака поместили в Черниговское СИЗО.

Если Овдиенко не оплатит залог, его конвоируют в Черниговское СИЗО.