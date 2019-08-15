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НАБУ показало схему, за которую задержали Грымчака

Подозрение заместителю министра еще не предъявили.

НАБУ показало схему, за которую задержали Грымчака
Фото: Служба безопасности Украины

Национальное антикоррупционное бюро считает, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак и его помощник Игорь Овиденко путем обмана завладели деньгами в крупном размере.

Об этом говорится в сообщении бюро.

Следствие установило, что представитель интересов одного из ООО рассказал Грымчаку о проблеме, решение которой относится к сфере компетенции судебной ветви власти. Фирма нуждалась в консультации по поводу рассмотрения гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в его пользу.

Грымчак якобы заявил, что за денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США, используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения. По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, мог бы повлиять на судей этого же суда.

В ходе переговоров стороны договорились на сумме 80 тыс. долларов. 

Первую часть денег в размере 50 тыс. долларов Грымчак и его помощник поделили между собой. Остальные 30 тыс. долларов были переданы им 14 августа.

Во время еще одного разговора с Грымчаком представитель ООО рассказал ему о прохождении сложной процедуры согласования разрешительных документов на строительные работы на земельных участках в Киеве, которые относятся к памятникам культурного наследия. Заместитель министра и здесь предложил свои услуги, оценив их в 1 млн долларов. 

Эти деньги якобы должна были быть распределены между руководителями и должностными лицами Министерства культуры, Министерства юстиции, Украинского государственного института культурного наследия, Киевской городской государственной администрации и другие.

14 августа Грымчак и Овиденко получили по этому эпизоду 450 тыс. долларов.

НАБУ пока не сообщило о подозрении Грымчаку и Овиденко. По данным издания NewsRoom, это будет сделано вечером 15 августа.

Издание сообщает, что для негласных следственных действий по Грымчаку дело "пристебнули" к производству о покушении на Татьяну Черновол в 2014 году. Его в настоящее время ведет Управление Службы безопасности Украины в Черниговской области.

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