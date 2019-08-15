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Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко

Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко
Фото: Макс Левин

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Об этом говорится в копии решения суда, текстом которой располагают "Українські Новини".

Отмечается, что такое решение суд принял 15 августа по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры.

Захарченко была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На решение может быть подана апелляционная жалоба.

Напомним, Захарченко и его ближайшее окружение подозреваются в отмывании 10 млрд гривен через Смартбанк. Ранее Печерский районный суд Киева разрешил Генпрокуратуре проведение специального (заочного) расследования в отношении экс-главы МВД по делу об организации расстрелов активистов Евромайдана.

Захарченко возглавлял МВД Украины с 2011 по 2014 год. После Революции Достоинства он бежал в Россию и там получил гражданство. В мае 2018 года его заметили на акции в Москве. В Украине Захарченко объявлен в розыск как подозреваемый в расстрелах активистов на Майдане.

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