Минкультуры открестилось от ситуации с задержанием Грымчака

В ведомстве заявили, что с января не согласовывают проекты строительства и реконструкции зданий.

Министерство культуры прокомментировало информацию о задержании замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Грымчака, который якобы, требовал деньги за лоббирование интересов застройщика перед чиновниками Минкультуры.

Об этом сообщается на сайте министерства.

В ведомстве заявили, что с начала года не выдают не согласовывают проекты строительства и реконструкции зданий в исторически населенных местах.

"С 1 января 2019 года, со вступлением в действие изменений в законодательство, в период до утверждения в установленном порядке историко-архитектурного опорного плана Минкультуры не имеет никаких правовых оснований для согласования любого нового строительства на территории исторически населенных мест, в том числе в Киева", - говорится в заявлении.

"Следовательно, - подчеркивается в заявлении, - любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры являются безосновательными, надуманными и такими, которые не базируются ни на одной из норм права".

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Грымчак был задержан вечером 14 августа. Общественный деятель Назар Приходько сообщил в Фейсбуке, что Грымчак был задержан НАБУ на взятке в 500 тыс. долларов. Позже он уточнил, что взятку брал не лично замминистра, а его помощник, который тоже задержан.

Источник LB.ua в правоохранительных органах сообщил, что Грымчак и его помощник подозреваются в злоупотреблении влиянием относительно дачи взятки через должностное лицо Генпрокуратуры для пересмотра в Верховном Суде решения по вновь открывшимся обстоятельствам в размере $100 тыс., а также через Минкульт о якобы разрешении на строительство для застройщика в г. Киеве - $1 млн.

Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил задержание своего бывшего помощника. По его словам, Грымчак был задержан за мошенническое завладение более 1 млн долларов. Негласные следственно-розыскные действия свидетельствуют, что Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.

В МинВот заявили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" также не является корректными, поскольку в штатном расписании министерства нет должности "помощник заместителя министра".