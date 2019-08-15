Луценко: ​СБУ скрыла материалы, которые расширяли список заказчиков нападения на Гандзюк

Генпрокурор сообщил, что в деле появился новый человек, который даст показания.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности скрыла материалы допросов, которые расширяли список заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк.

Об этом он рассказал в интервью "Цензор.НЕТ".

"Мы планировали закончить следствие не позднее прошлой пятницы, и вручить Мангеру (Владислав Мангер, - глава Херсонского облсовета, - ред.) материалы для ознакомления. Но появился новый человек, который, предположительно, даст новые показания, которые, вероятно, расширят число участников заговора", - сообщил Луценко.

На уточняющий вопрос, когда будут предоставлены свидетельства, генпрокурор ответил: "Обещали один день, а ждем уже неделю".

Луценко также сказал, что в этом деле "есть и плохая новость".

"Буквально вчера стало понятно, что аналогичные показания, которые мы ждем от свидетеля, уже есть у СБУ, а в деле не находились. Допрос был скрыт. Об этом я сегодня получил рапорт. В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека говорится, что наказать Катю приняли решение на встрече, где кроме Мангера, были и другие люди", - рассказал генпрокурор.

В пятницу, 16 августа, должно состояться очередное судебное заседание по Мангеру. В четверг Шевченковский районный суд г. Киев рассматривал жалобу его адвокатов на постановление о приостановлении следствия по его делу. В случае, если суд отменит постановление, Мангер сможет избежать наказания, убеждают активисты. Они также сообщили, что в четверг прокуроры не пришли на заседание.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, от ожогов она умерла в больнице 4 ноября.

По обвинению в нападении на Гандзюк осуждены: Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук, 5 августа приговор вступил в силу. Однако неизвестными остаются заказчики убийства. По информации журналистов, посредником между заказчиками и исполнителями убийства был помощник народного депутата Паламарчука Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Торбину.

В январе 2019 года СБУ объявила в розыск Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства.