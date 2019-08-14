В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией обнаружили тайник с гранатами.

Схрон был оборудован в лесополосе в нескольких десятках метров от забора воинской части в Бердичеве, сообщает пресс-центр СБУ.

"Из тайника правоохранители изъяли два "прикопанных" ящика с двадцатью гранатами Ф-1 и семнадцатью - РГД-5 с запалами к ним", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, боеприпасы вывезли военнослужащие части во время пребывания в районе проведения операции Объединенных сил.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и лиц, причастных к обустройству тайника.