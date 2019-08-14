Последствия капитуляции - страшнее, чем война, - глава УГКЦ Святослав

Глава Украинской греко-католической Церкви Святослав считает что мир на востоке Украины должен быть настоящим, а последствия капитуляции - страшнее, чем война.

Об этом он рассказал в интервью "Цензор.НЕТ".

Блаженнейший Святослав рассказал о своих ощущениях от встречи с президентом Владимиром Зеленским в мае 2019 года.

"У меня сложилось впечатление, что Зеленский готов учиться. Мы с ним говорили на украинском языке. И в определенный момент он мне сказал фразу: "Вы так хорошо на украинском разговариваете. Я хочу так, как вы". Рассказал, что нашел хорошего преподавателя украинского языка. Он - человек молодой, и хочет совершенствоваться. А это вселяет надежду, потому что даже когда мы чего-то не умеем или не знаем, то можем это получить. Гораздо трагичнее было, если бы мы имели перед собой человека, который сказал бы: "Я все знаю, а ваше мнение мне не интересно". Посмотрим, как в случае Зеленского все это будет выглядеть со временем. Я хочу ему пожелать, чтобы он продолжал учиться, был открыт и воспринимал добрые советы", - отметил Святослав.

Также, по его словам, президент произвел впечатление человека, который общается. "А когда мы слушаем друг друга, то создаем уникальную возможность для того, чтобы можно было поделиться своим видением", - отметил глава УГКЦ.

Комментируя видеообращение религиозных лидеров Украины, которое появилось в результате встреч с ними новоизбраинного президента, Святослав пояснил свою позицию:

"Зеленский ко мне пришел с просьбой высказаться на тему мира на Донбассе. Я видел, что этот вопрос беспокоит президента, и он считает вопросы войны своим важнейшим вызовом. Вопросы войны и мира беспокоит и нас, и мы говорим об этом все 5 лет, обращаясь в том числе и к мировой общественности. Синод УГКЦ еще в начале войны написал послание к миру под названием "Украина истекает кровью". Мы понимаем, что как бы мы ни старались лечить раны войны, это не будет иметь окончательного результата, пока агрессор не прекратит эти раны наносить. В том видеообращении я пытался сказать, как мы понимаем понятие мира. Мир не может означать капитуляцию и согласие на любые условия агрессора. Тогда это будет имитация мира, а последствия будут еще хуже, чем от войны. Для того, чтобы мир был настоящим, он должен быть справедливым. Иначе это просто будет изменение способа нанесения ран нашему народу. Мы знаем из истории, что умиротворения агрессора еще больше подпитывает его аппетиты. Очень важно говорить о боли нашего народа. И даже когда мы будем вести переговоры с агрессором, то помнить о глазах мамы, потерявшей своего сына на войне. Мы должны быть голосом тех людей, которые пострадали. Пока не будет отплаты за обиды, причиненные им, то о какой справедливости может идти речь? Поэтому я старался, отвечая на просьбу господина Зеленского, сказать от имени тех людей, которым эта война болит, и донести, каким должен быть настоящий мир".

Напомним, 6 мая Зеленский провел встречу с главой УГКЦ Свтославом в его резиденции при Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Отмечалось, что президент поздравил владыку с днем рождения, который он отмечал накануне, и выразил слова уважения Украинской Греко-Католической Церкви "за постоянную и длительную духовную поддержку всех украинцев в эти сложные времена".