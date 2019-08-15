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Неизвестный сообщил о заминировании редакций 4 СМИ в Днепре

Письма пришли на почтовые адреса редакций.

Неизвестный сообщил о минировании 4 редакций средств массовой информации в Днtпре. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

В полицию обратились представители сайтов "Информатор", "056", а также 34 и 11 телеканалов: на их редакционные почтовые ящики пришли письма о минировании зданий.

На место выехали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и кинологи, проводится поиск взрывоопасных предметов.

Напомним, после волны ложных сообщений о заминировании в мае-июле этого года Национальная полиция пересмотрела порядок выезда на такие сообщения.

На прошлой неделе суд приговорил 19-летнего жителя Кривого Рога к 3 годам лишения свободы условно за ложное сообщение о взрывчатке.

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