Служба безопасности Украины блокировала контрабанду ювелирных изделий из временно оккупированного РФ Крыма. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов с полуострова организовала изготовление ювелирных изделий. Затем злоумышленники через КПВВ "Чонгар" переправляли продукцию на территорию, подконтрольную украинской власти", - сказано в сообщении.
Ювелирные изделия реализовывались под видом товаров, произведенных на материковой части Украины, в торгово-развлекательных центрах по всей территории страны без уплаты налогов и обязательных отчислений в госбюджет.
Во время проведения санкционированных обысков в Киеве правоохранители обнаружили подпольный склад, на котором аккумулировались готовые к продаже ювелирные изделия, вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов дела.
В течение 2015-2019 годов, по предварительным оценкам, подозреваемые без уплаты налогов реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 млн гривен.
Продолжается досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
Напомним, в июне в Одесской области СБУ перекрыла крупный канал контрабанды сигарет в страны Евросоюза на 50 млн гривен. Правоохранители изъяли около семи тысяч ящиков сигарет без марок акцизного налога и без соответствующих документов.