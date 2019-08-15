В течение 2015-2019 годов подозреваемые реализовали продукцию на сумму более 50 млн гривен.

Служба безопасности Украины блокировала контрабанду ювелирных изделий из временно оккупированного РФ Крыма. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов с полуострова организовала изготовление ювелирных изделий. Затем злоумышленники через КПВВ "Чонгар" переправляли продукцию на территорию, подконтрольную украинской власти", - сказано в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Ювелирные изделия реализовывались под видом товаров, произведенных на материковой части Украины, в торгово-развлекательных центрах по всей территории страны без уплаты налогов и обязательных отчислений в госбюджет.

Фото: ssu.gov.ua

Во время проведения санкционированных обысков в Киеве правоохранители обнаружили подпольный склад, на котором аккумулировались готовые к продаже ювелирные изделия, вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов дела.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В течение 2015-2019 годов, по предварительным оценкам, подозреваемые без уплаты налогов реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 млн гривен.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжается досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в июне в Одесской области СБУ перекрыла крупный канал контрабанды сигарет в страны Евросоюза на 50 млн гривен. Правоохранители изъяли около семи тысяч ящиков сигарет без марок акцизного налога и без соответствующих документов.