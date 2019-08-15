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В Киеве женщина-водитель на Audi опрокинула полицейский Renault

Пострадавшие получили помощь на месте.

В Киеве женщина-водитель на Audi опрокинула полицейский Renault

В Киеве на перекрестке Берлинского и Щусева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля Renault и легкового Audi.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

"Предварительно, женщина за рулем Audi двигалась по ул. Берлинского, а Renault с включенными проблесковыми маяками - по Щусева. Когда другие машины остановились, чтобы отдать предпочтение в движении служебному авто, а водитель Audi его не увидела", - говорится в сообщении.

В результате столкновения автомобиль полиции перевернулся на бок. Есть пострадавшие, но, к счастью, травмы оказались не серьезными и помощь они получили на месте

Сейчас на месте работают правоохранители, которые должны выяснить все причины аварии. Движение транспорта на данном участке затруднено.

Напомним, ранее в Харькове произошло ДТП с участием патрульной машины Toyota Prius. В результате аварии травмированы двое полицейских.

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