Новое украинское правописание не будет проверяться на ВНО ближайшие пять лет

Если ученики будут использовать его при выполнении творческого задания, это не будет считаться ошибкой.

Центр оценивания качества образования заявляет, что знание нового украинского правописания не будет проверяться на внешнем оценивании ближайшие пять лет.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Центра Валерий Бойко, передают "Українськi Новини".

"В связи со вступлением в силу нового украинского правописания, согласно документу Министерства образования и науки, в ближайшие 5 лет новые нормы украинского правописания, пока они не станут устоявшейся практикой обучения в учреждениях общего среднего образования, проверяться в тесте по украинскому языку и литературе не будут. То есть не будет заданий, в которых будет проверяться правильность написания "проект-проєкт, "кафедра - катедра" и так далее... Это не будет объектом проверки на тесте по украинскому языку и литературе", - сказал он.

При этом, по словам Бойко, если ученик будет использовать новое правописание при выполнении творческого задания, это не будет считаться ошибкой.

Напомним, 22 мая Кабинет министров принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция украинского правописания. Документ подготовила специально созданная Национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины.

27 мая был опубликован полный текст нового украинского правописания. Изменения можно условно разделить на две группы: изменения без вариантов и дополнения к уже действующим нормам.

Новое украинское правописание применяется с 3 июня.