НАБУ впервые привлекло к ответственности свидетеля за разглашение данных следствия

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили одному из свидетелей по делу о завладении 27,94 млн гривен "Южно-Украинской АЭС" (входит в состав ГП "НАЭК "Энергоатом") о подозрении в разглашении сведений уголовного производства.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Отмечается, что это первое сообщение о подозрении в делах НАБУ и САП по факту разглашения данных расследования.

"По версии следствия, указанное лицо без разрешения следователя придало огласке сведения, которые стали известны ему как свидетелю во время дачи показаний в ходе допроса. Отметим, что она была предупреждена в установленном законом порядке об обязанности не разглашать такие данные и об уголовной ответственности за совершение таких действий", - подчеркнули в НАБУ.

Действия подозреваемой квалифицировали по ч.1 ст.387 Уголовного кодекса (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования). Указанная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет.

Напоминаем, с апреля 2016 года до января 2018-го детективы НАБУ расследовали уголовное производство по факту завладения средствами "Южно-Украинской АЭС" при закупке обособленным подразделением предприятия оборудования по завышенным ценам. Сообщено о подозрении 14-ти лицам. Их действия квалифицированы по ч.5 ст.191 и ч.2 ст.205 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Подозреваемые и сторона защиты уже 20 месяцев знакомятся с материалами следствия перед направлением обвинительного акта в суд.