На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
Зеркаль решила уволиться из МИДа
Зеркаль решила уволиться из МИДа
Депутат Рабинович отказался переходить на украинский язык
Депутат Рабинович отказался переходить на украинский язык
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Пару слов в защиту боксерской груши
Пару слов в защиту боксерской груши
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
ГлавнаяОбществоЖизнь

Следователь, обвиняемый по делу о преследовании активистов Майдана за перевозку шин, не явился в суд

Адвокат обвиняемого Гончаренко заявил, что его подопечный "поехал к родственникам и заболел".

Следователь, обвиняемый по делу о преследовании активистов Майдана за перевозку шин, не явился в суд
Прокурор Сергей Табалюк
Фото: LB.ua

В Оболонском районном суде Киева отложили слушание дела по эпизоду незаконного задержания водителей Дмитрия Юрченко и Михаила Овсиенко 24 января 2014 года в пригороде Киева "за перевозку шин" и привлечение их к криминальной ответственности, взятие под стражу и инкриминирование "организации массовых беспорядков".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

На скамье подсудимых четверо: следователи Соломенского райотдела (В. Р. Гончаренко, О. В. Борисенко, Б. В. Бондюк) и прокурор Соломенской прокуратуры А. А. Уздемир. Все они не содержатся под стражей.

Адвокат обвиняемого Гончаренко заявил на заседании, что его подопечный "поехал к родственникам и заболел". Справку о болезни адвокат суду не предоставил, и заранее суд не предупредил. Это первый раз, когда заседание не состоялось по причине отсутствия обвиняемого. Дело слушается недавно, и находится на стадии окончания зачитывания обвинительного акта.

Прокурор по делу, Сергей Табалюк, рассказал корреспонденту LB.ua, что по сравнению с другими делами, зачитывание акта происходит быстро. За три судебных заседания прочитали 75 страниц обвинительного акта, осталось около 15 страниц, после чего будет назначен порядок исследование доказательств.

Дело начали рассматривать только в 2019 году - до этого времени в течение двух лет Апелляционный суд определял подсудность криминального дела - простыми словами, судей не хватало, объясняет Табалюк.

"В связи с тем, что большинство судей допрошены в делах Майдана, они не могут принимать участие в рассмотрении таких дел. Данный судья не имеет отношения к делам Майдана, поэтому сейчас нет причин отправлять дело снова в Апелляционный суд. Наконец началось судебное рассмотрение дела", - сказал он, и добавил, что обвиняемым грозит более пяти лет лишения свободы, а в деле - около 20 свидетелей.

"При этом, никаких доказательств того, что люди, которые везли шины, принимали участие в каких-либо противоправных действиях. Они безосновательно привлекли к криминальной ответственности людей, а судья выбрала меру пресечения свободы в виде содержания под стражей, люди просидели в камерах какое-то время. Дело судьи по этому эпизоду слушается в другом суде", - пояснил Табалюк.

Речь идет о судье Соломенского районного суда Светлане Кушнир.  В понедельник, 12 августа, Киево-Святошинский суд отложил до 11 сентября рассмотрение дела представителя потерпевших про отвод судьи С. В. Хрипун в деле по обвинению Кушнир. На заседании 6 августа в том же суде выяснилось, что прокурор по этому делу Николай Николаев планирует отказаться от обвинения.

Рассмотрение дела (по четырем следователям) назначили на 25 сентября, 16:30.

"На момент составления обвинительного акта, несколько лет назад, обвиняемые работали в правоохранительных органах. “Где они работают сегодня, мне неизвестно", - сообщил прокурор. На прямой вопрос, где работают сегодня обвиняемые, их адвокаты не ответили, но один из них, уходя, бросил в коридоре суда: "Не работают, что там делать, в тех органах. Под церковью стоят, деньги просят".

Напомним,  ранее сообщалось, что на заседания в деле о покушении на убийство активистов Майдана не ходит прокурор.

Марія ЛебедєваМарія Лебедєва, ​журналістка
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также