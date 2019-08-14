Следователь, обвиняемый по делу о преследовании активистов Майдана за перевозку шин, не явился в суд

В Оболонском районном суде Киева отложили слушание дела по эпизоду незаконного задержания водителей Дмитрия Юрченко и Михаила Овсиенко 24 января 2014 года в пригороде Киева "за перевозку шин" и привлечение их к криминальной ответственности, взятие под стражу и инкриминирование "организации массовых беспорядков".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

На скамье подсудимых четверо: следователи Соломенского райотдела (В. Р. Гончаренко, О. В. Борисенко, Б. В. Бондюк) и прокурор Соломенской прокуратуры А. А. Уздемир. Все они не содержатся под стражей.

Адвокат обвиняемого Гончаренко заявил на заседании, что его подопечный "поехал к родственникам и заболел". Справку о болезни адвокат суду не предоставил, и заранее суд не предупредил. Это первый раз, когда заседание не состоялось по причине отсутствия обвиняемого. Дело слушается недавно, и находится на стадии окончания зачитывания обвинительного акта.

Прокурор по делу, Сергей Табалюк, рассказал корреспонденту LB.ua, что по сравнению с другими делами, зачитывание акта происходит быстро. За три судебных заседания прочитали 75 страниц обвинительного акта, осталось около 15 страниц, после чего будет назначен порядок исследование доказательств.

Дело начали рассматривать только в 2019 году - до этого времени в течение двух лет Апелляционный суд определял подсудность криминального дела - простыми словами, судей не хватало, объясняет Табалюк.

"В связи с тем, что большинство судей допрошены в делах Майдана, они не могут принимать участие в рассмотрении таких дел. Данный судья не имеет отношения к делам Майдана, поэтому сейчас нет причин отправлять дело снова в Апелляционный суд. Наконец началось судебное рассмотрение дела", - сказал он, и добавил, что обвиняемым грозит более пяти лет лишения свободы, а в деле - около 20 свидетелей.

"При этом, никаких доказательств того, что люди, которые везли шины, принимали участие в каких-либо противоправных действиях. Они безосновательно привлекли к криминальной ответственности людей, а судья выбрала меру пресечения свободы в виде содержания под стражей, люди просидели в камерах какое-то время. Дело судьи по этому эпизоду слушается в другом суде", - пояснил Табалюк.

Речь идет о судье Соломенского районного суда Светлане Кушнир. В понедельник, 12 августа, Киево-Святошинский суд отложил до 11 сентября рассмотрение дела представителя потерпевших про отвод судьи С. В. Хрипун в деле по обвинению Кушнир. На заседании 6 августа в том же суде выяснилось, что прокурор по этому делу Николай Николаев планирует отказаться от обвинения.

Рассмотрение дела (по четырем следователям) назначили на 25 сентября, 16:30.

"На момент составления обвинительного акта, несколько лет назад, обвиняемые работали в правоохранительных органах. “Где они работают сегодня, мне неизвестно", - сообщил прокурор. На прямой вопрос, где работают сегодня обвиняемые, их адвокаты не ответили, но один из них, уходя, бросил в коридоре суда: "Не работают, что там делать, в тех органах. Под церковью стоят, деньги просят".

Напомним, ранее сообщалось, что на заседания в деле о покушении на убийство активистов Майдана не ходит прокурор.