Суд снова запретил застройщику проводить любые работы в Протасовом яру

Шестой районный административный суд Киева удовлетворил апелляцию государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) - таким образом застройщику “Дайтона груп” снова запретили строить и производить любые работы на арендованном участке в Протасовом Яру.

Такое решение приняла коллегия судей под председательством судьи Любовь Костюк, сообщает корреспондент LB.ua из зала суда.

Фото: Мария Лебедева Судьи

В то же время суд отклонил апелляцию юриста от инициативной группы Александра Дядюка и ходатайства активистов о привлечении их третьей стороной в процесс. По мнению Александра Дядюка, в любом случае решение суда является победой для группы местных жителей и активистов, которые борются за сохранение Протасова яра от застройки, но победа не является окончательной и война продолжается в судах.

«Постановление об обеспечении иска застройщика отменено, значит, возобновлено действие предписания ГАСИ о приостановке работ. Если до сегодняшнего дня застройщик имел право строить, то с сегодняшнего дня он не имеет права ничего делать до тех пор, пока суд не рассмотрю дело по существу. И мы надеемся, если общественность вступит в процесс третьими лицами, мы доведем дело до конца», - рассказал Александр Дядюк LB.ua.

По мнению Дядюка, его апелляцию отклонили, чтобы избежать привлечения общественности к процессу.

«Скорее всего, застройщик подаст кассацию», - считает Дядюк. После суда он и лидер инициативной группы «Защитим Протасов Яр» Роман Ратушный призвали всех, кто пришел на суд, массово подавать заявления о вступлении в качестве третьих лиц в процесс слушания дела по существу.

Зал суда был полностью заполнен активистами и местными жителями. После объявления судьями решение люди аплодировали, на улице скандировали: «Защитим Протасов Яр». Также на футболках активистов можно было заметить символику новой инициативы, которую создали местные молодые люди в процессе протеста за сохранение Протасова яра - Protasiv Neighborhood (Протасовское добрососедство).

Фото: Мария Лебедева

Напомним, во времена Черновецкого в 2007 году городской совет передал земельный участок в Протасовом яру в аренду ООО «Бора». В 2010 году Киевсовет продолжил договор аренды еще на 5 лет. После этого никаких новых решений относительно этого участка Киевсовет не принимал.

В 2018 году (через год после окончание договора аренды) ООО «Бора» заключила договор субаренды с ООО «Дайтона групп». Последняя обратилась в ГАСИ за разрешением на строительство, и получила его. Опираясь на это разрешение, «Дайтона групп» вырубила большое количество деревьев в Протасовом яру, несмотря на обращения местных жителей в полицию и их многократные протесты и обращения к профильным органам власти, в том числе, ГАСИ, которая после такой реакции местных жителей выдала предписание, запрещающее застройщику проводить любые работы до устранение нарушений (несоответствие проекта строительства градостроительным условиям и ограничениям).

Застройщик на этом не остановился и подал в суд на ГАСИ в Окружной административный суд Киева. Судья, на которого распределили дело, отказал в обеспечении иска, и тогда «Дайтона групп» в той же день отозвала иск и обратилась к другому судье - Чудак А. Н., этот судья иск удовлетворил. Тогда ГАСИ подала апелляцию на это решение, по нему и состоялось заседание сегодня.

Массовые протесты в Протасовом Яру начались в мае этого года, когда застройщик начал спиливать деревья и строить забор вокруг участка. Несколько раз бетонный забор ломали и сносили, для охраны участка застройщик нанимал молодчиков из охранной фирмы Ф-13 (Фокстрот 13), представитель которой нападали на местных жителей.