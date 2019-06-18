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В Протасовом Яру застройщик возобновил срезку деревьев (обновлено)

Активисты заблокировали проведение работ, тяжелая техника на данный момент уехала.

Фото: Макс Требухов

В урочище Протасов Яр в Киеве застройщик возобновил подготовительные работы: на месте будущего строительства были спилены несколько деревьев. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Застройщик в нарушение предписания ГАСИ пригнал тяжелую строительную технику и начал резать деревья, представители инициативной группы заблокировали проведения работ", - сказано в сообщении.

Охранники застройщика перекрыли доступ к технике и готовят место для установки строительного забора.

Напомним, в начале мая комиссия Киевской городской госадминистрации рассмотрела вопрос о строительстве в Протасовом Яру и рекомендовала застройщику воздержаться от выполнения каких-либо работ до принятия окончательного решения.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Обновление. Активистам удалось пройти на территорию застройки и зафиксировать факт вырубки деревьев. При этом люди, рубившие лес, не смогли объяснить, кто их нанял и каковы причины срезания здоровых деревьев.

Активисты вызвали на место оперативно-следственную группу, после чего работники с пилами скрылись с места вырубки. Молодые люди спортивной наружности, выступающие на стороне застройщика, устроили с активистами потасовку. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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