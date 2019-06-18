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Оккупационные власти Крыма закрыли дело в отношении активистки Алиевой

Административное дело прекращено из-за истечения срока давности.

Оккупационные власти Крыма закрыли дело в отношении активистки Алиевой
Гульсум Алиева (в центре)
Фото: Крымская солидарность

Оккупационные власти Крыма прекратили административное дело в отношении активистки Гульсум Алиевой, задержанной на прошлой неделе в Армянске при пересечении админкордону с Крымом.

Об этом заявил адвокат Алексей Ладин, сообщает "Крымская солидарность".

"Административное дело в отношении Гульсум Алиевой по статье 20.3.1 КоАП РФ прекращено. Прокурор Алушты, хоть и со второго раза, после возвращения дела из суда, вынес законное решение", - сообщил Ладин.

По его словам, административное дело в отношении его подзащитной прекращено на основании окончания срока давности по данной статье.

Напомним, Алиеву 11 июня задержали на админгранице Крыма с Украиной, на том основании, что она была объявлена в розыск ФСБ в рамках уголовного дела.

Гульсум Алиева - одна из активисток "Крымской солидарности". Ее отец Муслим Алиев - один из шести фигурантов ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир", его арестовали в феврале 2016 после обыска.

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