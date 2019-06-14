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Алуштинский суд вернул прокуратуре дело против активистки Гульсум Алиевой

Дело вернули в связи с истечением срока давности.

Алуштинский суд вернул прокуратуре дело против активистки Гульсум Алиевой
Гульсум Алиева (в центре)
Фото: Крымская солидарность

Оккупационный суд Алушты вернул в прокуратуру дело об административном правонарушении крымскотатарской активистки, дочери фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Гульсум Алиевой. Ее обвиняли в разжигании ненависти. Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин в Фейсбуке.

Дело вернули в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности. В то же время Ладин утверждает, прокуратура намерена вновь направить дело в суд.

Напомним, 11 июня Алиеву задержали на админгранице Украины и Крыма по обвинению в разжигании ненависти или вражды.

В июле 2018 российские силовики проводили обыски в доме фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева и составили протокол на Алиеву за репост в Фейсбуке.

В январе 2019 года Следственный отдел по Алуште прекратил уголовное дело в отношении Алиевой.

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