Прокуратура подозревает директоров двух компаний в присвоении $14 млн "Укртрансгаза"

Они составили фиктивные документы о постановке товаров и услуг, которых в действительности не было.

Прокуратура Киевской области подозревает директоров двух компаний в присвоении более $14 млн, принадлежащих оператору газотранспортной системы компании "Укртрансгаз". Об этом сообщает пресс-центр Генеральной прокуратуры.

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении двум директорам обществ в присвоении средств "Укртрансгаза" и его дочерних предприятий в особо крупных размерах по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением).

Досудебное расследование установило, что в течение 2012 года директорами двух обществ был заключен ряд договоров на закупку товаров и услуг за госсредства на сумму почти 400 млн гривен для нужд "Укртрансгаза" и его дочерних предприятий.

Директора составили фиктивные документы о постановке товаров и услуг, которых в действительности не было, с целью завладеть госсредствами.

"В частности товары, которые должны поставляться на территорию Украины, вообще не импортировались, внешнеэкономические договоры на их закупку не заключались. В настоящее время принимаются меры по розыску руководителей указанных предприятий для вручения им подозрений по ч.5 ст.191 УК Украины и решения вопроса об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого, прокуратура продолжает следствие с целью проверки на причастность к совершению этого преступления должностных лиц "Укртрансгаза" и его дочерних предприятий.

Напомним, в 2018 году прибыль "Нафтогаза" дочерним предприятием которого является "Укртрансгаз", сократилась почти вдвое. В первом полугодии 2018 года чистая прибыль предприятия уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 60,3%, то есть с 27,7 до 11 млрд грн.

Прибыль "Нафтогаза" уменьшилась из-за роста убытков дочернего предприятия - "Укртрансгаза" - с 1,6 до 18,3 млрд гривен.