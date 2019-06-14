В Марьинке в зоне боевые действий на Донбассе украинские военные обнаружили и обезвредили 40 противопехотных мин. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Военнослужащие отдельной механизированной бригады имени Короля Данила при обустройстве своих передовых позиций в районе населенного пункта Марьинка обнаружили и обезвредили более 40 мин. Установлено, что противопехотные мены не изготавливались на территории Украины - на них нанесена иностранная маркировка.

Согласно Оттавской конвенции применения противопехотных мин как одного из средств войны запрещено. Противопехотные фугасные мины детонируют, когда человек наступает на датчик, поражение наносится за счет разрушения нижней части ноги (стопы) при взрыве заряда мины.

Арсенал противопехотных мин в Украины был пятым по объему в мире - после Китая, Российской Федерации, США и Пакистана - и насчитывал шесть миллионов мин.

В 2005 году украинский парламент ратифицировал Оттавскую конвенцию, прекращающую использование противопехотных мин как средства вооруженной борьбы. Последняя мина этого типа была ликвидирована 2003 года на Донетчине.

Российская Федерация не является участницей Оттавской конвенции.