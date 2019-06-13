Харьковчанин пытался продать случайному прохожему гранату

Мужчина сказал, что нашел гранату в прошлом году на Белгородском шоссе и ее хранил в заброшенном здании.

В Харькове, на ул. Академика Вальтера мужчина пытался продать гранату случайному 45-летнему прохожему. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Харькова.

После такого предложения, мужчина сразу вызвал полицию. По указанному в сообщении адресу полицейские обнаружили злоумышленника, у которого в ходе досмотра изъяли корпус гранаты «Ф-1» с запалом.

В совершении преступления полицейские разоблачили 46-летнего мужчину, который сказал, что нашел гранату в прошлом году на Белгородском шоссе и хранил в заброшенном здании на улице Академика Вальтера.

Отмечается, что боеприпас направлен на экспертное исследование.

По данному делу было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Днепре полицейские задержали женщину, которая продавала 2 гранаты Ф-1 с запалами в подземном переходе, а дома у нее обнаружили 2 гранатомета РПГ-26.

52-летняя женщина уже была ранее судима за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия. На данный момент решается вопрос об избрании ей меры пресечения.