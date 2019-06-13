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Порядок на выборах в Раду будут обеспечивать 70 тыс. полицейских и 13,5 тыс. военных

Кроме того, на дежурство привлекут 7 воздушных суден и 39 тыс. спасателей.

Порядок на выборах в Раду будут обеспечивать 70 тыс. полицейских и 13,5 тыс. военных
Фото: mvs.gov.ua

С 15 по 28 июля полиция перейдет на усиленный режим несения службы в связи с внеочередными выборами в Верховную Раду Украины, которые состоятся 21 июля. Обеспечивать порядок на выборах будет 70 тыс. полицейских и 13,5 тыс. военнослужащих.

Об этом было заявлено на пресс-конференции МВД, сообщает пресс-центр ведомства.

"Предварительно, для обеспечения правопорядка нами планируется привлечь 70 тыс. полицейских, а также курсантов и работников вузов системы МВД", - отметил глава Нацполиции Сергей Князев.

Полицейские пройдут обучение с представителями общественной организации "Опора" и будут проведены 3-дневные учебные сборы во всех областях.

Кроме того, глава ГосЧС Николай Чечеткин подчеркнул, что во время выборов привлекут 7 воздушных судов, а на каждом избирательном участке будут дежурить пожарные. "Всего в период выборов на дежурстве будут находиться 39 тыс. человек личного состава и 2300 единиц техники", - рассказал Чечеткин о планах работы ведомства.

Глава Нацполиции Сергей Князев подчеркнул, что с 24 мая в регионах работают ситуационные центры. На их базе налажен сбор информации о событиях связанных с избирательным процессом, обеспечивается ежедневный анализ ситуации.

Напомним, 2 мая 2019 года президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду 8 созыва и назначил досрочные выборы на 21 июля.

Во время выборов президента 2019 безопасность обеспечивало 131 тыс. полицейских, а к дежурству было привлечено 10 воздушных судов.

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