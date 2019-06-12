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Баканов подтвердил российское гражданство жены

И.о. главы СБУ официально заявил о проукраинской позиции своей семьи.

Баканов подтвердил российское гражданство жены
Иван Баканов
Фото: emmiwelentain.com

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов выступил с официальным заявлением по поводу проукраинской позиции своей семьи.

Текст заявления размещен в фейсбуке СБУ.

"Когда мы с командой принимали решение идти в политику, каждый из нас осознавал, что его семья, друзья, соседи и даже домашние животные окажутся под общественным микроскопом. Был готов к этому и я. Поэтому всем, кто собирается меня шантажировать близкими, отвечу четко: так не будет. Никогда ничего не скрывал и не собираюсь это делать", - говорится в заявлении.

Баканов утверждает, что спецпроверка не выявила никаких ограничений при его назначении на должность заместителя Председателя СБУ и не нашла препятствий предоставлению ему допуска к государственной тайне.

"Я женат, мы с женой имеем двух сыновей. Старший, Артур, после обучения в военном лицее им. И. Богуна закончил киевский вуз, он работает и живет отдельно. Младший - Степан, учится в школе. Оба украинцы. Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в вуз на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. Потом, с 1998 г. она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства", - добавил Баканов.

По его словам, Оксана Баканова не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года.

"Получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников. Мы никогда не подключали к процессу "фирмы", посредников и не будем обращаться с такой просьбой к Президенту. Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, в чьей памяти телефона нет номера Президента. Оксана имеет устойчивую проукраинскую позицию", - заверил и.о. главы СБУ.

Напомним, ранее СБУ официально отказалась показывать декларацию врио главы Баканова.

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