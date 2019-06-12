​"Слуга народа" исключила из списка экс-замминистра обороны Гусева

Партия "Слуга народа" исключила бывшего заместителя министра обороны Юрия Гусева из списка кандидатов в депутаты Верховной Рады от партии.
Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в партии.
"Гусев не в списке", - сказал он.
Других деталей собеседник не сообщил.
Гусев был включен в список под номером 41. Он фигурировал в делах о завышении цены при закупке топлива для армии, а также о строительстве квартир для военнослужащих.
Напомним, ранее "Слуга народа" исключила из списка кандидатов в депутаты Верховной Рады дочь кировоградского бизнесмена Ирину Панченко.
Замминистра обороны Юрий Гусев подал в отставку 23 ноября 2015 года. По его словам, в отношении него и офиса реформ Министерства обороны началась "информационная атака".
25 декабря Гусев заявил, что его отставку не принял президент как верховный главнокомандующий, хотя заместителей министра обороны увольняет и назначает Кабмин.
21 января 2016 года Кабмин принял отставку Гусева.