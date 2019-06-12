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​"Слуга народа" исключила из списка экс-замминистра обороны Гусева

Гусев был включен в список под номером 41.

​"Слуга народа" исключила из списка экс-замминистра обороны Гусева
Юрий Гусев (архивное фото)
Фото: Yuriy Husyev

Партия "Слуга народа" исключила бывшего заместителя министра обороны Юрия Гусева из списка кандидатов в депутаты Верховной Рады от партии.

Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в партии.

"Гусев не в списке", - сказал он.

Других деталей собеседник не сообщил.

Гусев был включен в список под номером 41. Он фигурировал в делах о завышении цены при закупке топлива для армии, а также о строительстве квартир для военнослужащих.

Напомним, ранее "Слуга народа" исключила из списка кандидатов в депутаты Верховной Рады дочь кировоградского бизнесмена Ирину Панченко.

Замминистра обороны Юрий Гусев подал в отставку 23 ноября 2015 года. По его словам, в отношении него  и офиса реформ Министерства обороны началась "информационная атака".

25 декабря Гусев заявил, что его отставку не принял президент как верховный главнокомандующий, хотя заместителей министра обороны увольняет и назначает Кабмин.

21 января 2016 года Кабмин принял отставку Гусева.

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