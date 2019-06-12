ГБР задержало группу чиновников и полицейских, подозреваемых в вымогательстве $500 тыс.

Злоумышленники вымогали у бизнесмена эту сумму за выделение земучастка в Черновицкой области.

Следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры задержали группу должностных лиц местного самоуправления, подозреваемых в вымогательстве.

Об этом сообщил в Фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко.

"Разоблачена группа злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые вымогали у гражданина 500 тыс. долларов США за выделение ему в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области", - написал он.

По словам генпрокурора, сейчас злоумышленники задержаны при получении части денег - в размере $200 тыс.

Напомним, в конце мая полиция задержала двоих человек за шантаж и вымогательство взятки у и.о. госсекретаря Минэкологии.