​Рева не будет баллотироваться в Раду и готов работать только в правительстве Гройсмана

Министр соцполитики заявил, что не намерен быть народным депутатом.

Министр социальной политики Андрей Рева не будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду и готов работать в Кабинете министров только при премьер-министре Владимире Гройсмане.

Об этом он заявил журналистам в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не планирую быть народным депутатом", - сказал Рева.

Он также отметил, что если после выборов Гройсман снова возглавит правительство и предложит ему должность, то он готов рассматривать такой вариант.

"Если не будет Владимир Борисович премьером, а будут другие люди, то извините, я таких вариантов не рассматриваю", - добавил Рева.

Напомним, Рева возглавил Минсоцполитики в правительстве Гройсмана в апреле 2016 года. В сентябре прошлого года профильный комитет Рады поддержал его увольнение.