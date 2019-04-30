​Тимошенко потребовала отставки министра Ревы

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует немедленной отставки Андрея Ревы с должности министра социальной политики Украины из-за его нелицеприятные высказывания об украинцах в ОРДЛО, которые он допустил в интервью ВВС.

"Я требую немедленной отставки министра Ревы с должности. Правительство должно официально извиниться перед всеми украинцами, а правоохранители - адекватно реагировать на подобные высказывания", - говорится в фейсбуке Тимошенко.

Она напомнила, что на днях Рева в интервью назвал жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей "мразями". "Есть такая разновидность провластного косноязычия и невежества, которое при определенных условиях превращается в угрозу государственным интересам. И это именно тот случай", - заявила Тимошенко, добавив, что "это уже не "оговорка", это преступление против украинского государства, за которое надо наказывать".

Она заявила, что в ОРДЛО проживаю, прежде всего граждане Украины, которые стали заложниками и пленными в собственном доме. "Они нуждаются в нашей защите, нашей помощи, нашего понимания. Они порой обмануты, введены в заблуждение, но они - украинцы! И это тот императив, от которого мы не можем отступать ни на шаг", - написала политик.