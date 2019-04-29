"Тоді це сприймалося так, ніби діти прийшли пограти в контрастрайк", - екс-керівник "Омеги" дав свідчення в суді по Майдану
"Тоді це сприймалося так, ніби діти прийшли пограти в контрастрайк", - екс-керівник "Омеги" дав свідчення в суді по Майдану
Ломаченко начал сотрудничество с известным брендом часов
Ломаченко начал сотрудничество с известным брендом часов
Зеленский ответил на планы Путина раздать украинцам российские паспорта
Зеленский ответил на планы Путина раздать украинцам российские паспорта
Лукашенко досрочно покинул саммит в Китае
Лукашенко досрочно покинул саммит в Китае
На крыше товарняка в Харьковской области насмерть ударило током 17-летнего парня
На крыше товарняка в Харьковской области насмерть ударило током 17-летнего парня
​Выбор судьбы
​Выбор судьбы
Не вір, не бійся, не проси. Або шпаргалка для Зе!команди щодо Росії
Не вір, не бійся, не проси. Або шпаргалка для Зе!команди щодо Росії
Коломойский рассказал, в каком статусе готов работать с Зеленским
Коломойский рассказал, в каком статусе готов работать с Зеленским
Зайцева, осужденная за смертельное ДТП в Харькове, попросила об условном сроке
Зайцева, осужденная за смертельное ДТП в Харькове, попросила об условном сроке
ГлавнаяПолитика

​Саакашвили: люди Путина требуют от Зеленского не возвращать мне гражданство

"Также ставят категорическим условием не пускать меня в Украину".

​Саакашвили: люди Путина требуют от Зеленского не возвращать мне гражданство
Фото: Сергей Нужненко

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что слова президента РФ Владимира Путина о его гражданстве следует понимать с точностью до наоборот.

Об этом он написал в фейсбуке, комментируя предложение Путина вернуть Саакашвили гражданство. 29 апреля российский президент сказал, что Саакашвили был незаконно лишен гражданства Украины, и посоветовал Владимиру Зеленскому вернуть ему украинский паспорт.

"Кто советует будущему Президенту Украины вернуть мне гражданство? Путин? Это тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громко требовал от Порошенко выдворить меня из Украины?" - написал в ответ Саакашвили.

"Я точно знаю, что именно вы требовали от Порошенко не приглашать меня на инаугурацию в 2014-м. Теперь представители Путина через посредников требуют от Владимира Зеленского уступить и не только не возвращать мне гражданство, но также ставят категорическим условием не пускать меня в Украину", - заявил он.

По его словам, аналогичное требование Россия выставила Грузии, Армении, Азербайджану и даже Турции.

"По моей информации, именно это вы обсуждали с президентом Турции Эрдоганом в 2016 году во время саммита примирения в России", - написал Саакашвили и посоветовал Путину не вмешиваться в его отношения с Украиной.

Напомним, украинское гражданство Саакашвили было прекращено летом 2017 года. Это было сделано на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении паспорта.

Спустя полгода он был задержан в одном из ресторанов в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу в порядке реадмиссии. Сейчас Саакашвили находится в Нидерландах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также