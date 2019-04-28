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Российское НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего

Программа записана в 2011 году.

Российское НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего
Владимир Зеленский
Фото: EPA/UPG

На российском телеканале НТВ с 3 мая будут показывать шоу «Магия», записанное в 2011 году. Ведущими в нем выступили шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский и актриса Татьяна Лазарева. Анонс программы опубликовали на сайте телеканала, пишет Дождь.

На сайте НТВ и в анонсе шоу не говорится о том, когда оно было снято. Об этом написала газета «Коммерсантъ», отметив, что созданием программы занималась российская компания «ВайТ Медиа» для телеканала «Россия 1».

«Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах» — сказано в анонсе. Там также назвали шоу «новым», а Зеленского — «всенародно признанным президентом Украины».

Напомним, Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины, набрав 73,22% голосов.

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