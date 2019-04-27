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В Раде зарегистрировали законопроект о ликвидации "Укроборонпрома"

Оборонные предприятия перейдут в подчинение к одному из госорганов.

В Раде зарегистрировали законопроект о ликвидации "Укроборонпрома"
Фото: ukroboronprom.com.ua

Группа депутатов Верховной Рады зарегистрировала законопроект №10248 о ликвидации государственного концерна "Укроборонпром", пишет "Интерфакс-Украина".

Среди инициаторов - представители "Народного фронта" Сергей Пашинский, Иван Винник, Татьяна Чорновол, Вадим Кривенко, Андрей Левус, Андрей Тетерев и Юрий Береза.

Авторы законопроекта считают, что концерн нужно ликвидировать из-за неэффективного управления.

"Это влечет за собой невозможность удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований в продукции оборонного назначения, потере инвестиционной привлекательности предприятий, и в злоупотреблениях со стороны должностных лиц госпредприятий, состоящие в заключении договоров и перечислении бюджетных средств субъектам хозяйствования, которые имеют признаки фиктивности и т.п.", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает ликвидацию ГК "Укроборонпром" и подчинения предприятий - участников концерна центральному органу исполнительной власти. Также в тексте прописана особая процедура ликвидации предприятий сферы оборонной промышленности.

Напомним, что в феврале в Украине возник скандал вокруг "Укроборонпрома" в связи с журналистским расследованием о коррупции в оборонной сфере.

После этого стало известно, что с 2014 года по нарушениям в "Укроборонпроме" были открыты почти 500 дел.

Совет национальной безопасности и обороны провел специальное заседание по "Укроборонпрому", на котором президент Петр Порошенко заявил, что инициирует ревизию всех контрактов концерна, а также предложил расширить его наблюдательный совет за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО.

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