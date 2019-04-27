В обеих палатах Конгресса США осудили указ Путина о "паспортизации" Донбасса

Сенат и Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов выразили протест и осудили указ президента РФ относительно предоставления российского гражданства жителям оккупированных территорий на Донбассе.

Влиятельные сенаторы и конгрессмены высказали ряд заявлений по этому поводу.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

"В обеих палатах Конгресса США осудили решение России об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО", - говорится в сообщении.

"Еще одно дерзкое нападение на украинский суверенитет, которое свидетельствует, что Путин не относится серьезно к миру", - прокомментировал указ руководитель Комитета по вопросам Вооруженных сил верхней палаты Конгресса сенатор-республиканец Джим Инхоф.

Влиятельный американский законодатель выразил призыв к властям США продолжить поддерживать Украину, а также поднять цену для путинской России за ее агрессию.

Сопредседатель Украинского кокуса в Сенате Роб Портман подчеркнул, что "решение России об ускоренной выдаче гражданства жителям востока Украины является очередной дерзкой попыткой легитимизировать незаконную оккупацию этих регионов Россией". Он отметил, что эти территории являются частью Украины, а не России.

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессмен-демократ Элиот Энгель призвал власти России отменить это "провокационное" решение. "Путин должен признать суверенитет Украины и уважать ее территориальную целостность", - подчеркнул американский конгрессмен.

После подписания Путиным указа об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса международное сообщество осудило действия РФ, назвав их нарушением минских соглашений и попыткой подрыва процесса мирного урегулирования в восточной части украинского Донбасса.

Свет безопасности ООН провел экстренное заседание, на котором Украина призвала к ужесточению санкций против РФ.