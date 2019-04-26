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Европарламент осудил действия России относительно выдачи паспортов в ОРДЛО

Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Европарламент осудил действия России относительно выдачи паспортов в ОРДЛО
Баннер в поддержку Сенцова в Европарламенте
Фото: twitter.com/RikardJozwiak

Депутаты Европейского парламента осудили действия Российской Федерации относительно указа об упрощении выдачи российских паспортов гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейского парламента.

Заявление подписали докладчик Комитета Европарламента по иностранным делам относительно Украины Михаэль Галер, председатель делегации Европарламента в Парламентской ассамблее Восточного партнерства Ребекка Хармс и председатель делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розати.

"Мы осуждаем указ президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 года, которым вводятся упрощенные процедуры подачи на российское гражданство и на получение российских паспортов для лиц, постоянно проживающих в некоторых районах Донецкой и Луганской областей Украины. Этот российский указ неприемлем и вновь демонстрирует неуважение российской власти к суверенитету Украины и международному законодательству", - сказано в заявлении.

Депутаты отметили, что Россия продемонстрировала намерение дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине всего через три дня после того, как народ Украины мирно избрал нового президента путем конкурентных выборов.

"Это решение является продолжением российского тренда выдачи российских паспортов в конфликтных районах стран Восточного партнерства, которые находятся вне контроля национальных правительств", - говорится в документе.

Напомним, решение российского президента уже осудили США, а Совет безопасности ООН вчера провел экстренное заседание, также отрицательно отреагировав на решение Путина. Украина ожидает от международного сообщества введения новых секторальных санкций в отношении российского государства.

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