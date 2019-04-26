Водителей пока что только предупреждают, а не штрафуют.

В Киеве начали работать инспекторы по парковке. Пока что они не никого не штрафуют, а только выносят предупреждения.

Об этом сообщил замглавы КГГА Дмитрий Давтян в фейсбуке.

"Их задачей сейчас является предупреждение водителей о нарушениях. Позже инспекторы смогут также выписывать штрафы и инициировать эвакуацию автонарушителями на штрафплощадку", - написал Давтян.

Фото: facebook.com/davtyan.dmytro

Напомним, в конце сентября 2018 года в Украине вступил в силу закон, разрешающий муниципальным инспекторам выписывать штрафы и эвакуировать припаркованные автомобили, препятствующие движению.

Инспекторы по парковке наравне с полицейскими уполномочены составлять админпротоколы и эвакуировать автомобили, если они припаркованы: на проезжей части в два и более рядов; на железнодорожных переездах, трамвайных путях, эстакаде; на мосту; на путепроводе или под ним; в тоннеле; на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон; на перекрестках и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода; ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршруток; ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения; ближе 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда.

Подробнее об этом законе читайте в материале LB.ua "Парковочный законопроект: авто злостных нарушителей будут эвакуировать".