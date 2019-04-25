Киевская полиция задержала группу преступников, организовавших распространение наркотических и психотропных препаратов по Украине и в страны ближнего зарубежья. В группу входили 12 человек, сообщает пресс-служба ГУНП.

Преступники обманом вербовали украинцев на "высокооплачиваемую работу" и перемещали их в Российскую Федерацию или Молдову. На самом деле злоумышленники заставляли граждан изготавливать и сбывать особо опасные психотропные вещества как на территории иностранного государства, так и в Украине.

Наемникам обещали зарплату в размере 1,5 - 2 тыс. долларов США за неделю, якобы за работу в подпольном цехе по производству жидкостей для электронных сигарет. Однако за рубежом граждан ждала работа в лаборатории по изготовлению "солей".

Правоохранители установили, что лидеры группы - 23-летний полицейский полка полиции особого назначения №2 ГУНП в Киеве и 31-летний житель села Софиевская Борщаговка, Киево-Святошинского района Киевской области. Сообщники создали иерархическое устойчивое преступное объединение с четким распределением функций, использованием конспирации и строгим подчинением организаторам членами группы.

Пособниками по уголовному делу оказались 24-летний следователь, лейтенант полиции Киево-Святошинского ОП ГУНП в Киевской области, 21-летний оперуполномоченный СКП, лейтенант полиции Переяслав-Хмельницкого ОП ГУНП в Киевской области и 22-летний бывший сотрудник криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области . А также еще 9 гражданских лиц в возрасте от 18 до 28 лет.

По установленным материалами детективами следственного управления столичной полиции, под процессуальным руководством прокуратуры города Киева, было начато уголовное производство по ч.1 ст.255, ч.2 ст.149, ч.1 ст.14 ст.307, ч.3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Совместными действиями правоохранители установили, что организаторы наркокартеля подыскали лиц из числа своих знакомых, которые имели навыки и знания технологий и составляющих элементов для осуществления изготовления особо опасных психотропных веществ веществ и их аналогов - PVP и амфетамина.

Соучастники-полицейские подыскивали "специалистов", которые могли "правильно" подать информацию людям в сложных жизненных обстоятельствах и убедить их сотрудничать. Распространение и продажу наркотиков группа организовала через виртуальные площадки и чат-ботов.

Участников группировки задержали с поличным, экспертиза подтвердила, что в "закладке" были психотропные вещества. Сообщается, что злоумышленники изготовляли за раз до 40 килограммов наркотовара, получая миллионные прибыли ежемесячно.

24 апреля полиция провела 51 обыск в Киеве, Киевской и Хмельницкой областях по месту жительства фигурантов дела, в их автомобилях, гаражах и других помещениях. При обыске изъяты 600 литров прекурсоров, большое количество амфетамина, марихуаны в шишках и измельченной, "соли", таблетки экстази, колбы и оборудование для изготовления наркотиков. Кроме того, изъято средства в разной валюте: более 40 тыс долларов США, 5000 евро, более 20 000 гривен. Также полицейские обнаружили и изъяли оружие без разрешения и патроны, банковские карточки, оргтехнику.