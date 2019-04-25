Полиция проверяет сообщение о заминировании аэропорта в Жулянах

Полиция проверяет информацию о минировании международного аэропорта "Киев" им. Сикорского. Об этом сообщает столичное управление полиции.

В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта "Киев", расположенного на улице Медовой. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных.

В настоящее время правоохранители проводят эвакуацию людей и проверяют здание и прилегающую к нему территорию.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Напомним, 23 апреля неизвестный сообщил о минировании аэропорта "Киев", однако взрывчатку полиция не обнаружила.