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Начальник отдела ГФС в Киевской области задержан на взятке в 15 тыс. гривен

Задержанному грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Начальник отдела ГФС в Киевской области задержан на взятке в 15 тыс. гривен
Фото: dbr.gov.ua

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали на взятке начальника отдела Ирпенского управления ГУ Государственной фискальной службы Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как отмечается, чиновник требовал от женщины-предпринимателя денежное вознаграждение за неприменение в отношении нее штрафных санкций, но не наложение ареста на ее имущество. 24 апреля после получения 15 тыс. гривен взятки должностное лицо задержали.

В настоящее время следователи готовят сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Также следователи готовят ходатайство в суд о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения от занимаемой должности.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Ранее в Житомирской области глава Коростенского района и его подчиненный попались на взятке.

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