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Кличко опубликовал видео нового пешеходного моста над Владимирским спуском

Строительство моста находится на финальной стадии.

Мэр Киева Виталий Кличко показал финальную стадию строительства пешеходно-велосипедного моста от Владимирской горки до Арки дружбы народов. Столичный глава опубликовал видеозапись установки последнего пролета конструкции на своей странице в Фейсбуке.

"Оказывается, у строителей мостов тоже есть традиция с разбиванием бутылки. Это делают, когда устанавливают последний прогон и мост "замыкается", - подписал ролик Кличко.

На видео попали кадры финальной стадии строительства.

Согласно проекту, пешеходный мост соединит две туристические зоны - Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Длина моста составит 210 метров, а перекрытие смотровых площадок будет выполнено из стекла. Также планируется обустройство велодорожки.

За ходом строительства Виталий Кличко следит лично и оперативно информирует киевлян о состоянии нового моста.

Напомним, в 2019 году мэрия Киева представит обновленными Пейзажную аллею и Аллею художников. Большой туристический маршрут по столице будет идти к новому пешеходному мосту, открытие которого запланировано на День Киева.

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