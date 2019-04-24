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В Тернополе полиция нашла мужчину, укравшего у бывшей жены 4-месячного ребенка

Младенец не пострадал.

В Тернополе полиция нашла мужчину, укравшего у бывшей жены 4-месячного ребенка
Фото: ufabizphoto/Depositphotos

Полиция Тернопольской области обнаружила и задержала 38-летнего мужчину, похитившего 4-месячного ребенка у бывшей жены. Об этом сообщает местное издание "20 минут".

Инцидент произошел накануне в Тернополе. Мужчина ворвался в квартиру бывшей супруги, распылил в помещении слезоточивый газ, схватил ребенка и убежал. Пострадавшая женщина обратилась в больницу с ожогами глаз, а позже оказалось, что при побеге мужчина также похитил из квартиры 2 тыс. гривен и банковскую карточку.

Супруги уже давно разведены, и на момент рождения ребенка уже не жили вместе. Полиция обнаружила мужчину в своем доме в Збараже, младенец был с ним. Работники ювенальной превенции провели с отцом беседу и установили, что родительских прав он не лишен, условия содержания малыша - удовлетворительные, поэтому насильно забрать ребенка правоохранители не смогут.

Мужчине инкриминируют кражу и хулиганские действия, продолжается расследование.

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