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Ученица львовской школы сообщила о ее заминировании, родителей могут привлечь к ответственности

14-летняя девочка позвонила в полицию с чужого мобильного телефона.

Ученица львовской школы сообщила о ее заминировании, родителей могут привлечь к ответственности
Фото: EPA/UPG

23 апреля около 15:00 на оперативную линию "102" позвонил неизвестный, который сообщил о минировании школы на улице Коперника во Львове. Об этом сообщается в пресс-центре Главного управления Национальной полиции Львовской области.

Полицейские установили, что информацию о заминировании в полицию предоставила 14-летняя ученица этой школы, которая учится в восьмом классе. Девочка позвонила в полицию с чужого мобильного телефона.

На место события прибыли взрывотехники, велись поиски взрывчатки, но ее не оказалось.

Правоохранители опросили школьницу в присутствии ее родителей.

На данный момент решается вопрос о правовой квалификации данного события и привлечении родителей несовершеннолетней к административной ответственности.

Согласно действующему законодательству Украины за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности может быть предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Однако за подобные необдуманные поступки детей административную ответственность несут их родители. В соответствии со ст. 183 «Заведомо ложный вызов специальных служб» и ст. 184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» КУоАП взрослым придется заплатить штраф. в размере 1700-5100 грн.

Напомним, в декабре 2017 года мужчина был приговорен к 4 годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании киевской станции метро «Героев Днепра».

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