Из-за сообщения о минировании эвакуировали Львовский бронетанковый завод

Во Львове из-за сообщения о минировании эвакуировали более полтысячи работников бронетанкового завода.

В пресс-службе полиции информируют, что сообщение о минировании завода поступило 22 апреля около 16.15.

"На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и специалисты других служб. Правоохранители провели эвакуацию 550 работников предприятия, после чего обследовали помещения и прилегающую территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сегодня из-за сообщения о минировании эвакуировали бронетанковый завод в Житомирской области.