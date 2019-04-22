Неизвестные сообщили о минировании вокзала и пяти заводов в Харькове

Неизвестные сообщили о минировании железнодорожного вокзала, пяти заводов, торгового центра и ресторана в Харькове. Об этом говорится в двух сообщениях на сайте полиции Харьковской области (первое, второе).

22 апреля около 9:30 в полицию поступила информация о закладке взрывчатки на вокзале железнодорожной станции "Харьков-Пассажирский", в торговом центре "Украина" на проспекте Юбилейном, а также на Харьковском тракторном заводе, заводах "Турбоатом" и "Электротяжмаш".

Позже, около 11:40, в полицию сообщили о закладке взрывчатки на Заводе им. Малышева и заводе "Укрэлектромаш", а также ресторане-курорте "Дубровский".

По соответствующим адресам направились сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Полиция проводит эвакуацию граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, в течении дня выборов, 21 апреля харьковская полиция получила 14 сообщений о минировании объектов.

Среди зданий, на которых якобы было заложено взрывное устройство, - аэропорт, девять отелей, три торговых центра и кинотеатр. Полицейские обследовали около 127,4 тыс. кв. м помещений, 44 тыс. кв. м прилегающей территории, эвакуировали 8162 человек, но никаких взрывных устройств не обнаружили.