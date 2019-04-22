Ночью при обстреле на Донбассе погиб военнослужащий

С начала суток боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ.

Украинский военнослужащий 1998 года рождения погиб в результате обстрелов на Донбассе в понедельник, 22 апреля.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

"Ночью в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск погиб один украинский герой 1998 года рождения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего погибшего героя, а также его боевым побратимам", - сообщил Гуцуляк.

Он также отметил, что с начала текущих суток боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ, в частности, они атаковали опорные пункты военных в районе Попасной, Катериновки, Золотого-4 и Павлополя.

Также зафиксировано три обстрела позиций военных в Новоалександровке.

Напомним, за прошедшие сутки боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.