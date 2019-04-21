В день выборов полиция получила 42 сообщения о "минировании"

Больше всего сообщений поступало в Харькове, Киеве, Львове, Одессе и Днепре.

Полиция получила 42 ложные сообщения о минировании 21 апреля, в день второго тура выборов президента Украины.

Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга, сообщает Укринформ.

"Всего в органы полиции поступило 42 ложных сообщения о минировании", - сказал Князев.

Он отметил, что больше всего таких сообщений поступало в городах Харькове, Киеве, Львове, Одессе, Днепре.

"Объектами посягательств были Харьковский аэропорт, торгово-развлекательные заведения, супермаркеты, православные сооружения, аэропорт в городе Львове. По результатам проверок взрывотехнических вещей не обнаружено", - сказал Князев.

Кроме того, в Волновахском районе Донецкой области "минировали" избирательный участок.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Нацполицию поступило 18 сообщений о минировании.