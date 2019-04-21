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Полиция открыла 17 уголовных производств по факту нарушений на выборах

Массовых нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Полиция открыла 17 уголовных производств по факту нарушений на выборах
Фото: пресс-служба президента

Полиция получила 1 245 сообщений о нарушениях на выборах президента 21 апреля и открыла 17 уголовных производств.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Массовых нарушений общественного порядка не зафиксировано", - сказал он.

Так, всего за день полиция получила 1 245 сообщений о нарушениях на выборах. Из них 146 сообщений, связанных с незаконной агитацией, 70 - фотографирование бюллетеней, 16 - повреждения бюллетеней, 10 - подкуп избирателей, 3 - попытки выноса бюллетеней.

Открыто 17 уголовных производств. Также составлен 21 админпротокол.

Голосование во втором туре на выборах Президента проходило с 8:00 до 20:00 воскресенья.

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Источник: "Українські новини"
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