Полиция открыла 17 уголовных производств по факту нарушений на выборах

Полиция получила 1 245 сообщений о нарушениях на выборах президента 21 апреля и открыла 17 уголовных производств.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Массовых нарушений общественного порядка не зафиксировано", - сказал он.

Так, всего за день полиция получила 1 245 сообщений о нарушениях на выборах. Из них 146 сообщений, связанных с незаконной агитацией, 70 - фотографирование бюллетеней, 16 - повреждения бюллетеней, 10 - подкуп избирателей, 3 - попытки выноса бюллетеней.

Открыто 17 уголовных производств. Также составлен 21 админпротокол.

Голосование во втором туре на выборах Президента проходило с 8:00 до 20:00 воскресенья.